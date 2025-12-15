Trump envisage d'assouplir les restrictions fédérales sur la marijuana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il envisageait de prendre un décret pour reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse - une décision qui pourrait remodeler l'industrie du cannabis, alléger les sanctions pénales et débloquer des milliards de dollars de financement pour la recherche.

Ce changement représenterait l'une des plus importantes modifications de la politique fédérale en matière de marijuana depuis des décennies, réduisant la surveillance au niveau des médicaments courants délivrés sur ordonnance et ouvrant potentiellement des portes longtemps fermées aux banques et aux investisseurs.

"Nous y réfléchissons très sérieusement", a déclaré M. Trump à des journalistes dans le bureau ovale, en réponse à des informations selon lesquelles il envisagerait d'ordonner aux agences fédérales chargées de la santé et de l'application de la loi de considérer la marijuana comme un médicament de l'annexe III.

bEAUCOUP DE GENS VEULENT LE VOIR", A DÉCLARÉ M. TRUMP

"Un grand nombre de personnes souhaitent cette reclassification, car elle permet d'effectuer des recherches considérables qui ne peuvent pas être menées à moins d'être reclassées", a-t-il déclaré.

En vertu de la loi américaine sur les substances contrôlées, la marijuana est inscrite à l'annexe I, ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu à l'heure actuelle. Les autorités locales imposent souvent des réglementations plus souples sur la marijuana, autorisant son utilisation à des fins médicales ou récréatives.

Les premières informations selon lesquelles Donald Trump pourrait assouplir les restrictions fédérales sur les substances psychoactives ont fait grimper les actions des entreprises liées au cannabis. Celles-ci ont tout à gagner à fabriquer davantage de produits à base de cannabis.

Ce changement pourrait remodeler le secteur en réduisant les taxes et en facilitant l'obtention de financements.

Le financement reste l'un des plus grands défis pour les producteurs de cannabis, car les restrictions fédérales empêchent la plupart des banques et des investisseurs institutionnels d'entrer dans le secteur, ce qui oblige les producteurs de cannabis à se tourner vers des prêts coûteux ou des prêteurs alternatifs.

Trulieve Cannabis TRUL.CD , Canopy Growth WEED.TO et Tilray Brands TLRY.TO n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré vendredi qu'"aucune décision finale n'a été prise sur le reclassement de la marijuana"

L'année dernière, l'administration Biden a demandé au ministère de la santé et des services sociaux de revoir la classification de la marijuana, et l'agence a recommandé de la placer dans l'annexe III.

La Drug Enforcement Administration doit examiner la recommandation et décidera de la reclassification.