Trump envisage d'alléger les droits de douane des véhicules fabriqués aux USA, dit un sénateur

Le président américain Donald Trump envisage un allègement significatif des droits de douane pour la production automobile américaine, ont déclaré vendredi à Reuters le sénateur républicain Bernie Moreno et des responsables de l'industrie automobile.

"Le message adressé aux constructeurs automobiles du monde entier est le suivant : si vous effectuez l'assemblage final aux États-Unis, nous vous récompenserons", a déclaré Bernie Moreno lors d'une entretien.

"Pour Ford F.N , Toyota 7203.T , Honda 7267.T , Tesla

TSLA.O , GM GM.N , qui sont presque dans cet ordre les cinq premiers constructeurs automobiles nationaux, les droits de douane n'auront aucune incidence".

En juin, le département du commerce a déclaré qu'il prévoyait de rembourser aux constructeurs 3,75% du prix au détail d'une voiture assemblée aux Etats-Unis jusqu'en avril 2026, puis de 2,5% l'année d'après, pour compenser les droits de douane sur les pièces automobiles importées.

Donald Trump envisage de maintenir ce remboursement de 3,75%, et de l'étendre à cinq ans et à la production de moteurs américains, ont déclaré Bernie Moreno et des responsables du secteur automobile.

"C'est évidemment au président de décider, mais il est absolument ravi que nous créions maintenant un système d'incitation qui sépare réellement les importateurs de ceux qui fabriquent en Amérique", a ajouté Bernie Moreno.

Interrogé sur la proposition, un responsable de la Maison blanche a déclaré que l'administration de Donald Trump "s'engage à adopter une approche nuancée et multiforme pour garantir la production nationale d'automobiles et de pièces détachées".

"Cependant, tant qu'aucune action officielle n'est signée par le président, toute discussion sur la politique de l'administration est spéculative", a ajouté le responsable.

(Reportage David Shepardson, version française Kate Entringer)