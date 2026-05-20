Trump dit qu'il va s'entretenir avec le président de Taïwan

par Bo Erickson

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il s'entretiendrait avec le président taïwanais Lai Ching-te.

"Je vais lui parler", a déclaré Donald Trump à la presse. "Je parle à tout le monde. … Nous travaillerons là-dessus, sur la question taïwanaise."

Cette ouverture au dialogue de la part de Donald Trump intervient à la suite de sa visite en Chine la semaine dernière, que le président américain a qualifié mercredi d’"extraordinaire".

Une discussion entre Donald Trump et Lai Ching-te constituerait une avancée diplomatique majeure, aucune conversation directe entre un président américain et un président taïwanais n'ayant eu lieu depuis que Washington a transféré sa reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin en 1979.

Taïwan s'est dit lundi favorable à un entretien téléphonique direct entre Lai Ching-te et Donald Trump, Taipei s'efforçant d'apaiser les inquiétudes suscitées par la rencontre entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping.

Après cette rencontre, Donald Trump a déclaré qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait donner suite à une importante vente d'armes d'une valeur pouvant atteindre 14 milliards de dollars (12,09 milliards d'euros) à Taïwan.

L'île, démocratiquement gouvernée mais revendiquée par Pékin comme faisant partie intégrante de son territoire, a été l'un des principaux sujets abordés par Donald Trump et Xi Jinping lors de leur sommet la semaine dernière.

Xi Jinping a averti qu'un différend sur Taïwan pourrait entraîner les relations entre Pékin et Washington sur une trajectoire dangereuse, voire déboucher sur un conflit.

(Rédigé par Bo Erickson ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)