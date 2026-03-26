Trump dit avoir rencontré le patron de Micron

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Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi avoir rencontré le dirigeant de Micron Technology MU.O .

"Je viens de quitter le directeur de Micron, c'est l'une des entreprises les plus dynamiques", a déclaré M. Trump à l'émission "The Five" de Fox News.