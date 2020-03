Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump dit avoir discuté en détail du coronavirus avec Xi Jinping Reuters • 27/03/2020 à 06:45









PEKIN, 27 mars (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi s'être entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping, avec lequel il a discuté "en détail" de la pandémie de coronavirus, qui a causé plus de 24.000 décès dans le monde. "La Chine a traversé beaucoup de choses et a développé une grande compréhension du virus", a dit Donald Trump dans un message publié sur Twitter. "Nous travaillons étroitement ensemble", a-t-il ajouté. Faisant part d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants, la télévision publique chinoise a indiqué que Xi Jinping a déclaré à Donald Trump que Pékin s'était montré ouvert et transparent à propos de l'épidémie apparue en décembre dernier en Chine continentale. Le président chinois a dit à son homologue américain que la Chine était disposée à améliorer la coordination en matière de politique macro-économique afin de stabiliser les marchés et de protéger la croissance, a rapporté la télévision publique chinoise. (Se Young Lee; version française Jean Terzian)

