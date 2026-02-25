Trump dit avoir demandé aux grandes entreprises technologiques de construire leurs propres centrales électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré mardi, lors de son discours sur l'état de l'Union, que son administration avait indiqué aux grandes entreprises technologiques qu'elles devaient construire leurs propres centrales électriques pour leurs centres de données, une mesure destinée à protéger les consommateurs contre l'augmentation des factures.

Cette annonce intervient alors que les collectivités locales s'opposent de plus en plus aux projets de centres de données gourmands en énergie dans tout le pays, accusés d'être à l'origine d'une hausse des coûts de l'électricité.

"Ce soir, j'ai le plaisir d'annoncer que j'ai négocié le nouvel engagement de protection des usagers. Vous savez de quoi il s'agit? Nous disons aux grandes entreprises technologiques qu'elles ont l'obligation de subvenir à leurs propres besoins en électricité", a-t-il déclaré.

"Notre réseau est ancien. Il n'aurait jamais pu supporter les chiffres, la quantité d'électricité nécessaire. Je leur dis donc qu'ils peuvent construire leur propre centrale. Ils produiront leur propre électricité. Cela assurera à l'entreprise d'obtenir de l'électricité, tout en réduisant les prix de l'électricité pour vous", a-t-il déclaré.

Il n'a pas cité les noms des entreprises concernées et n'a pas donné de détails sur la manière dont le plan serait mis en œuvre ou appliqué. La Maison-Blanche devrait accueillir des entreprises début mars pour formaliser l'effort, selon deux sources familières avec le plan.

L'administration Trump soutient les efforts visant à faire progresser l'intelligence artificielle en concurrence avec la Chine, mais l'impact de la prolifération rapide des centres de données d'intelligence artificielle sur les prix de l'électricité est devenu une vulnérabilité potentielle pour les républicains à l'approche des élections de mi-mandat de novembre.

PJM Interconnection, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis, a dévoilé le mois dernier un plan dans lequel les nouveaux grands utilisateurs d'électricité devraient soit apporter leur propre nouvelle production au réseau, soit limiter leur utilisation lorsque le système est sollicité.

Des entreprises telles qu'Anthropic et Microsoft MSFT.O ont également annoncé volontairement des initiatives visant à limiter l'impact des centres de données sur les prix de l'énergie pour les consommateurs.