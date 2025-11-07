 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 276,37
-1,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump dit avoir demandé au Ministère de la Justice d'enquêter sur les entreprises de conditionnement de la viande pour avoir fait grimper les prix du bœuf
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 21:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il avait demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur les entreprises de conditionnement de viande qui, selon lui, font grimper le prix du bœuf.

"J'ai demandé au ministère de la Justice d'ouvrir immédiatement une enquête sur les entreprises de conditionnement de viande qui font monter le prix du bœuf par collusion illicite, fixation et manipulation des prix", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur Truth Social, sans mentionner les noms des entreprises.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank