Trump dit avoir demandé au Ministère de la Justice d'enquêter sur les entreprises de conditionnement de la viande pour avoir fait grimper les prix du bœuf

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il avait demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur les entreprises de conditionnement de viande qui, selon lui, font grimper le prix du bœuf.

"J'ai demandé au ministère de la Justice d'ouvrir immédiatement une enquête sur les entreprises de conditionnement de viande qui font monter le prix du bœuf par collusion illicite, fixation et manipulation des prix", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur Truth Social, sans mentionner les noms des entreprises.