Trump dit aux agriculteurs que les fabricants de tracteurs devraient baisser leurs prix

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* Trump propose une réorientation des biocarburants et des prêts aux agriculteurs en difficulté

* La hausse des prix de l'énergie a touché l'industrie agricole

* Deere et d'autres fabricants de machines agricoles en baisse

(Ajoute les commentaires de l'entreprise, paragraphes 4-6) par Trevor Hunnicutt, P.J. Huffstutter et Gram Slattery

Le président Donald Trump a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour soutenir les agriculteurs américains qui souffrent des politiques commerciales de l'administration et du conflit impliquant l'Iran et a suggéré aux fabricants de matériel agricole de réduire leurs prix - un appel qui a fait baisser leurs actions.

"Je veux que John Deere, Case et tous les autres - ce sont de grandes entreprises, Caterpillar... Je veux que ces entreprises vous proposent des coûts de tracteurs et d'équipements plus bas", a déclaré M. Trump à des centaines d'agriculteurs et d'éleveurs rassemblés sous la bruine lors d'un événement organisé sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

Les actions de Deere & Co DE.N ont chuté de 2 % après la déclaration. Le fabricant de Case IH, CNH Industrial NV CNH.N , a chuté de 1 %, tandis que Caterpillar Inc CAT.N était en baisse de près de 1,2 % dans les échanges de fin de séance.

Dans une déclaration à Reuters, Deere a déclaré qu'il continuerait à travailler avec l'administration Trump, les législateurs, les producteurs et d'autres parties prenantes pour garantir la précision de ses politiques en matière de prix abordables, de technologie et de réparation, tout en collaborant avec les régulateurs pour soutenir les agriculteurs et maintenir la compétitivité de l'agriculture américaine.

Le fabricant de matériel agricole AGCO Corp AGCO.N , dont l'un des tracteurs était garé sur la pelouse sud pour l'événement, a déclaré qu'il accueillait favorablement les politiques contribuant à réduire les coûts des agriculteurs et qu'il s'engageait à collaborer avec l'administration.

CNH Industrial et Caterpillar n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

M. Trump a appelé à une baisse des prix dans un aparté au cours d'un discours qui visait par ailleurs à renforcer le soutien des électeurs ruraux, fidèles au président républicain, qui ont soutenu M. Trump lors des trois dernières élections présidentielles.

Pour la quatrième année consécutive, les producteurs agricoles américains sont confrontés à des marges étroites, à des coûts de production élevés et à la faiblesse des prix des produits de base - et se débattent financièrement - malgré des paiements publics quasi records.

L'administration Trump distribue 12 milliards de dollars d'aide aux agriculteurs américains - une mesure qui, selon les associations professionnelles agricoles et les économistes agricoles, est utile à court terme mais ne compensera pas entièrement les pertes financières des agriculteurs, qui ont dépassé les 30 milliards de dollars ces dernières années.

Vendredi, M. Trump a déclaré qu'il chercherait à obtenir du Congrès une aide encore plus importante pour les agriculteurs. Plus de 50 groupes d'intérêts agricoles, tels que l'American Farm Bureau Federation, exhortent le Congrès à approuver une aide supplémentaire dans le cadre d'un programme de financement militaire. L'événement s'est produit alors que l'administration finalisait de nouveaux mandats de mélange de biocarburants pour les raffineurs de pétrole américains, les obligeant à mélanger davantage de carburants fabriqués à partir de maïs et d'autres produits agricoles dans l'essence et le diesel du pays que ce qui avait été initialement proposé, ce qui semble être une victoire pour les agriculteurs.

M. Trump a également déclaré que l'Administration américaine des petites entreprises offrirait de nouvelles garanties de prêt aux agriculteurs et aux fournisseurs de denrées alimentaires.

Les agriculteurs abordent la saison critique des semis de printemps sous le signe de l'incertitude, car la guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran perturbe le commerce mondial, provoquant une hausse des prix des engrais et du diesel.

Les relations commerciales à long terme des États-Unis avec la Chine restent également floues dans le cadre de la guerre commerciale en cours lancée par l'administration Trump avec ce pays, premier importateur mondial de soja.

Les électeurs ruraux représentent un cinquième de l'électorat américain, et ils ont favorisé Trump par une marge de deux contre un par rapport à la démocrate Kamala Harris lors de l'élection présidentielle de 2024.