Trump devrait participer à une table ronde organisée par le Département d'État avec des PDG du secteur minier, dans le cadre d'une offensive sur les minerais critiques

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Le président américain Donald Trump devrait participer vendredi à une table ronde organisée par le Département d'État avec des dirigeants de grandes entreprises minières, selon deux personnes proches du dossier.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour accroître leurs approvisionnements nationaux et ceux de leurs alliés en minéraux stratégiques nécessaires à l'énergie , à la défense et aux technologies de pointe. L'ordre du jour, la liste des participants et d'autres détails de l'événement restent en cours de définition et pourraient évoluer, ont précisé ces sources.

La Maison Blanche et le Département d'État n’ont pas immédiatement commenté cette information.