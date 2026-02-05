 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump dévoile le site web TrumpRx sur les médicaments à prix réduits
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 23:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

TrumpRx.gov proposera des médicaments à prix réduit par l'intermédiaire de GoodRx, mais pas de ventes directes

*

Les accords avec les principaux fabricants de médicaments incluent Eli Lilly, Novo Nordisk, Merck

*

TrumpRx cible les consommateurs qui paient en espèces et qui n'ont pas d'assurance

(Détails de la réunion au paragraphe 2, contexte aux paragraphes 5, 7 et 8, citation d'un expert au paragraphe 9) par Michael Erman et Ahmed Aboulenein

Le président américain Donald Trump prévoit de dévoiler TrumpRx.gov jeudi, un site web destiné à offrir aux consommateurs un accès à des médicaments de prescription à prix réduit et un pilier central des efforts du président pour réduire les prix des médicaments aux États-Unis, a déclaré la Maison Blanche.

M. Trump annoncera le nouveau site web lors d'un événement à la Maison Blanche, en compagnie de l'administrateur des Centers for Medicare & Medicaid Services, le Dr Mehmet Oz, et du directeur du National Design Studio et cofondateur d'Airbnb, Joe Gebbia. Seize des plus grands fabricants mondiaux de médicaments ont conclu des accords de "nation la plus favorisée" avec l'administration Trump pour réduire les prix des médicaments pour les Américains en échange d'exemptions des droits de douane américains . Dans le cadre de ces accords, ils réduiront les prix pour le programme Medicaid du gouvernement et, par l'intermédiaire de TrumpRx, pour les consommateurs qui paient en espèces. Ces accords comprennent des accords avec Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO pour réduire les prix des médicaments populaires pour la perte de poids GLP-1. Le gouvernement a déclaré que ces accords permettraient de réduire les prix entre 149 et 350 dollars par mois en moyenne pour les Américains.

Novo et Lilly vendent actuellement leurs médicaments amaigrissants directement aux consommateurs, ce qui représente plus de 10 % de leurs ventes totales, ont déclaré les entreprises. La pilule Wegovy de Novo, lancée au début du mois dernier, est actuellement vendue exclusivement dans les circuits de vente directe aux consommateurs, en attendant que les assureurs fixent les conditions de couverture.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré dans un message sur X que le site Web de vente directe aux consommateurs serait "à la pointe de la technologie" et "permettra à des millions d'Américains d'économiser de l'argent".

Le site sera alimenté par le site d'épargne sur les médicaments d'ordonnance GoodRx, selon STAT News. TrumpRx ne vendra pas les médicaments directement, mais enverra les patients sur d'autres sites pour qu'ils les achètent.

On ne sait pas encore combien les consommateurs économiseront. Le site s'adresse aux consommateurs qui souhaitent acheter des médicaments sans passer par une assurance, ce qui signifie que la plupart des achats ne seront pas pris en compte dans le calcul de la franchise de l'assurance des patients.

"On peut s'interroger sur la valeur de cette mesure pour les personnes assurées", a déclaré Juliette Cubanski, directrice adjointe de la politique de l'assurance-maladie au sein de l'organisation de politique de santé KFF. "Dans certains cas, nous pourrions nous retrouver avec des frais à la charge du patient qui restent relativement inabordables pour un grand nombre de personnes."

Les patients américains paient actuellement beaucoup plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et M. Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent les prix américains au niveau des prix pratiqués à l'étranger.

Parmi les autres fabricants de médicaments qui ont signé ces accords figurent Pfizer PFE.N , AstraZeneca AZN.L , Merck

MRK.N et GSK GSK.L .

Outre les médicaments contre l'obésité, les médicaments qui seront disponibles sur le site Web comprennent le médicament contre le diabète Januvia de Merck, l'anticoagulant Plavix de Sanofi SASY.PA , l'inhalateur Advair Diskus 500/50 de GSK contre l'asthme, le médicament contre le cholestérol Repatha d'Amgen AMGN.O et le traitement de l'hépatite C Epclusa de Gilead GILD.O .

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
121,0350 USD NASDAQ -2,85%
AMGEN
366,7500 USD NASDAQ +0,15%
ASTRAZENECA
13 990,000 GBX LSE +1,41%
ELI LILLY & CO
1 014,940 USD NYSE -8,38%
GILEAD SCIENCES
149,9300 USD NASDAQ +2,53%
GSK
2 179,500 GBX LSE +4,78%
MERCK
120,345 USD NYSE +1,71%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
26,960 USD NYSE +0,71%
SANOFI
81,090 EUR Euronext Paris -0,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank