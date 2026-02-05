Trump dévoile le site web TrumpRx sur les médicaments à prix réduits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump prévoit de dévoiler TrumpRx.gov jeudi, un site web destiné à offrir aux consommateurs un accès à des médicaments de prescription à prix réduit et un pilier central des efforts du président pour réduire les prix des médicaments aux États-Unis, a déclaré la Maison Blanche.

M. Trump annoncera le nouveau site web lors d'un événement à la Maison Blanche, en compagnie de l'administrateur des Centers for Medicare & Medicaid Services, le Dr Mehmet Oz, et du directeur du National Design Studio et cofondateur d'Airbnb, Joe Gebbia. Seize des plus grands fabricants mondiaux de médicaments ont conclu des accords de "nation la plus favorisée" avec l'administration Trump pour réduire les prix des médicaments pour les Américains en échange d'exemptions des droits de douane américains . Dans le cadre de ces accords, ils réduiront les prix pour le programme Medicaid du gouvernement et, par l'intermédiaire de TrumpRx, pour les consommateurs qui paient en espèces. Ces accords comprennent des accords avec Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO pour réduire les prix des médicaments populaires pour la perte de poids GLP-1. Le gouvernement a déclaré que ces accords permettraient de réduire les prix entre 149 et 350 dollars par mois en moyenne pour les Américains.

Novo et Lilly vendent actuellement leurs médicaments amaigrissants directement aux consommateurs, ce qui représente plus de 10 % de leurs ventes totales, ont déclaré les entreprises. La pilule Wegovy de Novo, lancée au début du mois dernier, est actuellement vendue exclusivement dans les circuits de vente directe aux consommateurs, en attendant que les assureurs fixent les conditions de couverture.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré dans un message sur X que le site Web de vente directe aux consommateurs serait "à la pointe de la technologie" et "permettra à des millions d'Américains d'économiser de l'argent".

Le site sera alimenté par le site d'épargne sur les médicaments d'ordonnance GoodRx, selon STAT News. TrumpRx ne vendra pas les médicaments directement, mais enverra les patients sur d'autres sites pour qu'ils les achètent.

On ne sait pas encore combien les consommateurs économiseront. Le site s'adresse aux consommateurs qui souhaitent acheter des médicaments sans passer par une assurance, ce qui signifie que la plupart des achats ne seront pas pris en compte dans le calcul de la franchise de l'assurance des patients.

"On peut s'interroger sur la valeur de cette mesure pour les personnes assurées", a déclaré Juliette Cubanski, directrice adjointe de la politique de l'assurance-maladie au sein de l'organisation de politique de santé KFF. "Dans certains cas, nous pourrions nous retrouver avec des frais à la charge du patient qui restent relativement inabordables pour un grand nombre de personnes."

Les patients américains paient actuellement beaucoup plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et M. Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent les prix américains au niveau des prix pratiqués à l'étranger.

Parmi les autres fabricants de médicaments qui ont signé ces accords figurent Pfizer PFE.N , AstraZeneca AZN.L , Merck

MRK.N et GSK GSK.L .

Outre les médicaments contre l'obésité, les médicaments qui seront disponibles sur le site Web comprennent le médicament contre le diabète Januvia de Merck, l'anticoagulant Plavix de Sanofi SASY.PA , l'inhalateur Advair Diskus 500/50 de GSK contre l'asthme, le médicament contre le cholestérol Repatha d'Amgen AMGN.O et le traitement de l'hépatite C Epclusa de Gilead GILD.O .