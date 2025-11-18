Trump demande que les licences de diffusion d'ABC soient révoquées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les licences de diffusion utilisées par les filiales de Walt Disney's DIS.N ABC devraient être "retirées" après avoir exprimé son désaccord avec une question posée par un journaliste de la chaîne dans le bureau ovale. M. Trump a fait ce commentaire après qu'un journaliste d'ABC News l'a interrogé sur le scandale politique de Jeffrey Epstein lors d'un événement dans le bureau ovale avec le prince héritier saoudien.