Trump demande que les licences de diffusion d'ABC soient révoquées
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 19:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les licences de diffusion utilisées par les filiales de Walt Disney's DIS.N ABC devraient être "retirées" après avoir exprimé son désaccord avec une question posée par un journaliste de la chaîne dans le bureau ovale. M. Trump a fait ce commentaire après qu'un journaliste d'ABC News l'a interrogé sur le scandale politique de Jeffrey Epstein lors d'un événement dans le bureau ovale avec le prince héritier saoudien.

WALT DISNEY
106,003 USD NYSE +0,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

