Trump demande que les licences de diffusion d'ABC soient révoquées après la question d'un journaliste

par David Shepardson et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les licences de diffusion utilisées par les filiales de Walt Disney DIS.N ABC devraient être "retirées" après avoir exprimé son désaccord avec une question posée par un journaliste de la chaîne.

M. Trump a fait ce commentaire après qu'un journaliste d'ABC News l'a interrogé sur le scandale politique de Jeffrey Epstein lors d'un événement dans le bureau ovale avec le prince héritier saoudien.

"Je pense que la licence devrait être retirée à ABC, parce que vos informations sont tellement fausses et erronées", a déclaré M. Trump.

M. Trump a fait l'éloge du président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, qu'il avait nommé à la tête de l'agence en janvier. "Il devrait se pencher sur la question", a déclaré M. Trump à propos de la suppression des licences.

M. Carr a rendu visite à M. Trump en Floride ce week-end, selon un message de M. Carr sur les réseaux sociaux.

C'est la deuxième fois au cours des derniers mois qu'ABC est dans la ligne de mire de M. Trump.

En septembre, M. Trump a fait l'éloge de M. Carr ( ) après qu'il eut fait pression sur les radiodiffuseurs pour qu'ils retirent de l'antenne l'animateur de talk-show Jimmy Kimmel, après que celui-ci eut fait des commentaires sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. M. Trump a également suggéré que les licences des radiodiffuseurs soient retirées.

M. Trump a demandé à plusieurs reprises à la FCC de révoquer les licences des chaînes ABC et NBC CMCSA.O , propriété de Comcast, et de leur faire payer l'utilisation des ondes publiques.

La FCC, agence fédérale indépendante, délivre des licences d'une durée de huit ans à des stations de radiodiffusion individuelles, et non à des réseaux. La FCC peut révoquer une licence en vertu d'une norme d'intérêt public rarement utilisée, mais elle ne l'a pas fait depuis plus de quarante ans.

Au début du mois, M. Trump a demandé à NBC de renvoyer l'animateur de talk-show Seth Meyers et a critiqué le monologue satirique de l'animateur.

En juillet, la FCC a approuvé la fusion de 8,4 milliards de dollars entre Paramount Global, société mère de CBS, et Skydance Media PSKY.O , après que Skydance a accepté de veiller à ce que les programmes d'information et de divertissement de CBS soient exempts de préjugés et d'engager un médiateur pendant au moins deux ans afin d'examiner les plaintes et de mettre fin aux programmes de diversité.

En janvier, M. Carr avait rétabli les plaintes concernant l'interview de Kamala Harris, alors vice-présidente, dans le cadre de l'émission "60 minutes" de CBS, la manière dont ABC News avait modéré le débat télévisé pré-électoral entre Joe Biden, alors président, et M. Trump, et la chaîne NBC, propriété de Comcast, pour avoir permis à Mme Harris d'apparaître dans l'émission "Saturday Night Live" peu de temps avant l'élection.

Le premier président de la FCC de Trump, Ajit Pai, avait rejeté en 2017 les appels de Trump à révoquer les licences de NBC en raison du contenu d'un reportage, déclarant que l'agence "n'a pas le pouvoir de révoquer une licence d'une station de radiodiffusion en fonction du contenu."