 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 170,50
-0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump demande au ministère de la Justice d'enquêter sur les liens d'Epstein avec Bill Clinton et d'autres personnes -Truth Social
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il demandait au ministère de la Justice d'enquêter sur les liens présumés de Jeffrey Epstein avec Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan Chase et d'autres.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
304,840 USD NYSE -1,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank