Trump demande au ministère de la Justice d'enquêter sur les liens d'Epstein avec Bill Clinton et d'autres personnes -Truth Social

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il demandait au ministère de la Justice d'enquêter sur les liens présumés de Jeffrey Epstein avec Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan Chase et d'autres.
