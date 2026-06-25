Trump demande au Congrès 1 milliard de dollars pour renforcer les retraites des anciens salariés d'une filiale de GM spécialisée dans les pièces détachées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails; GM refuse de commenter) par David Shepardson

La Maison Blanche a demandé mercredi au Congrès une enveloppe d’un milliard de dollars afin de renflouer les retraites des salariés de Delphi, l’ancienne filiale de General Motors GM.N spécialisée dans les pièces détachées automobiles, qui avaient été réduites lors de la restructuration liée à la faillite du constructeur automobile de Détroit en 2009.

La Maison Blanche sollicite également 1 milliard de dollars pour aider à la reconstruction de la Penn Station de New York et 500 millions de dollars pour soutenir les projets de construction en cours au mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Washington et au Tidal Basin, dans le cadre d’une demande de financement supplémentaire.

La Maison Blanche souhaite également que le Congrès autorise l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) à réaffecter les fonds restants du programme de modernisation du contrôle aérien, d’un montant de 12,5 milliards de dollars et approuvé l’année dernière, à toute priorité spécifique — plutôt qu’aux plans de dépenses en matière de contrôle aérien fixés par le Congrès l’année dernière.

Les coupes budgétaires chez Delphi ont touché un peu plus de 20 000 retraités salariés, dont environ 5 000 dans l’Ohio. Certains ont subi des réductions de retraite pouvant atteindre 70 %, et les législateurs font pression depuis des années pour que ces coupes soient annulées.

Dans le cadre du plan de sauvetage gouvernemental de 50 milliards de dollars accordé à GM en 2009 sous l’administration Obama, le constructeur automobile avait accepté de prendre en charge les engagements liés aux salariés horaires de Delphi, mais les retraites des salariés mensuels avaient été transférées à la Pension Benefit Guaranty Corporation.

GM n’a pas souhaité faire de commentaire.

Le mois dernier, le ministère des Transports a annoncé qu’il allouait 200 millions de dollars supplémentaires pour lancer, d’ici la fin de l’année prochaine, la construction d’un projet de 8 milliards de dollars visant à rénover la Penn Station, un nœud de transport majeur.

La compagnie ferroviaire américaine Amtrak a précisé que ce projet prévoit l’augmentation de la capacité des voies, la construction d’une entrée prestigieuse sur la 8e Avenue menant à un nouveau hall de gare, ainsi que le remplacement des passerelles vieillissantes par des halls modernes et ouverts. Penn Station est le pôle de transport le plus fréquenté des États-Unis, accueillant 10 millions de passagers Amtrak par an et ⁠100 millions au total, en incluant les réseaux ferroviaires régionaux.

Cette annonce signifie que New York ne choisira pas de déplacer le Madison Square Garden, situé au-dessus de Penn Station et qui accueille l’équipe de basket-ball des New York Knicks, l’équipe de hockey des New York Rangers, ainsi que divers autres événements sportifs, concerts et spectacles.