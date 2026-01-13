 Aller au contenu principal
Trump demande à Microsoft d'apporter des changements pour réduire les coûts d'électricité des centres de données pour les Américains
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 00:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que Microsoft MSFT.O ferait des "changements majeurs" cette semaine pour s'assurer que les consommateurs américains ne paient pas plus cher l'électricité à cause de la consommation électrique des centres de données, et que son administration travaillait avec d'autres entreprises technologiques sur la question des factures d'électricité élevées.

"Je ne veux pas que les Américains paient des factures d'électricité plus élevées à cause des centres de données. C'est pourquoi mon administration travaille avec les principales entreprises technologiques américaines pour garantir leur engagement envers le peuple américain, et nous aurons beaucoup à annoncer dans les semaines à venir", a déclaré M. Trump sur les médias sociaux.

