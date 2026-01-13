Trump déclare que l'USMCA n'est pas pertinent pour les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation de Trump et du contexte)

Le président Donald Trump a déclaré mardi que l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) n'était pas pertinent pour les États-Unis, mais que le Canada le voulait, alors qu'il incitait les entreprises à ramener lafabrication sur le sol américain.

"Il n'y a pas d'avantage réel, ce n'est pas pertinent", a déclaré M. Trump. "Le Canada en serait ravi. Le Canada le veut. Ils en ont besoin."

M. Trump a fait ces commentaires alors qu'il visitait une usine de Ford Motor Co. F.N à Dearborn, dans le Michigan, avant un discours sur l'économie qu'il devait prononcer à Détroit.

"Le problème, c'est que nous n'avons pas besoin de leurs produits. Vous savez, nous n'avons pas besoin de voitures fabriquées au Canada. Nous n'avons pas besoin de voitures fabriquées au Mexique. Nous voulons les prendre ici. Et c'est ce qui se passe", a-t-il déclaré.

L'USMCA doit être réexaminé cette année afin de décider s'il sera laissé à l'abandon ou si un autre accord sera conclu.

Le pacte commercial, qui a remplacé l'accord de libre-échange nord-américain en 2020 et a été négocié pendant le premier mandat de M. Trump, exige que les trois pays procèdent à un examen conjoint au bout de six ans.