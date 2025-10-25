Trump déclare que l'arrêt du développement éolien en mer au large du New Jersey sera permanent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que l'arrêt temporaire du développement des parcs éoliens en mer au large des côtes du New Jersey deviendrait permanent.

Donald Trump a fait ces commentaires lors d'un appel téléphonique pour le candidat au poste de gouverneur du New Jersey, Jack Ciattarelli.