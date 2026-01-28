Trump cite les investissements américains du fabricant de tracteurs John Deere

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation de Trump, d'une déclaration de l'entreprise et d'un contexte) par Kanishka Singh

Le fabricant de matériel agricole Deere & Co DE.N investit 70 millions de dollars dans une usine en Caroline du Nord, a déclaré le président américain Donald Trump dans un discours prononcé mardi, alors que l'entreprise a indiqué qu'elle ouvrirait deux nouvelles usines aux États-Unis, créant chacune 150 emplois.

La Maison Blanche a ensuite publié sur les médias sociaux que l'entreprise allait construire deux nouvelles usines aux États-Unis, dont une de 70 millions de dollars en Caroline du Nord.

Mardi, l'entreprise a indiqué qu'elle avait récemment inauguré un nouveau centre de distribution près d'Hebron, dans l'Indiana, et qu'elle mettait en place une nouvelle usine de pelles de 70 millions de dollars à Kernersville, en Caroline du Nord.

L'entreprise, également connue sous le nom de John Deere, avait déjà annoncé en 2024, lorsque l'ancien président démocrate Joe Biden était en fonction, son engagement à investir le même montant à Kernersville, ce qui créerait le même nombre d'emplois.

Lorsqu'on lui a demandé si la déclaration de l'entreprise et les remarques de Donald Trump faisaient référence aux mêmes projets pour la Caroline du Nord que ceux annoncés en 2024, l'entreprise a répondu que certains de ses projets pour la Caroline du Nord avaient été divulgués plus tôt par des responsables.

"John Deere investit 70 millions de dollars dans une usine en Caroline du Nord", a déclaré Donald Trump lors de son discours dans l'Iowa. "Je pense que cela va rapporter très, très gros."

Les deux usines ouvriront leurs portes l'année prochaine, a indiqué l'entreprise.