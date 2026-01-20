Trump brandit la menace d'une "taxe de 200% sur les vins et champagnes français"
20/01/2026
Le regain de tension entre les Etats-Unis et l'Europe autour de la question groenlandaise fait des dégâts chez les exportateurs du vieux continent. Dès que les menaces douanières refleurissent, les entreprises du luxe et de spiritueux se retrouvent prises entre le marteau et l'enclume. LVMH , par exemple, vient d'enchaîner six séances dans le rouge, qui lui ont fait perdre plus de 10% en une semaine.
Cette nuit en conférence de presse, le président des Etats-Unis a répliqué à la position ferme de la France concernant le Groenland d'un cinglant "j'imposerai une taxe de 200% sur les vins et champagnes français, et Macron rejoindra le conseil de la paix". Trump met ainsi dans la balance à la fois la crise groenlandaise et le refus de l'Elysée de participer au "Conseil de la paix" promu par les Etats-Unis pour la reconstruction de Gaza.
Au-delà de LVMH, la situation géopolitique pèse sur le reste du secteur (Kering, Hermès...) et sur les vendeurs d'alcool comme Rémy Cointreau et Pernod Ricard.
