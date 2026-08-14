Trump autorise la Marine à construire des navires à l'étranger et ordonne le retour aux catapultes à vapeur sur les porte-avions

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* Trump va exiger que le tout nouveau porte-avions de classe Ford renonce à son nouveau système de lancement d'avions

* Cette modification de conception pourrait coûter des centaines de millions de dollars

* Trump ouvre également la voie à la construction navale à l'étranger pour la Marine pour la première fois depuis des décennies

(Refonte et ajout de détails dans l'ensemble du texte)

Le président américain Donald Trump a autorisé la Marine à faire construire des navires à l’étranger et lui a ordonné d’abandonner un système complexe de lancement d’avions de chasse depuis ses porte-avions pour revenir à l’utilisation de catapultes à vapeur, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

Trump a signé un mémorandum de sécurité nationale ordonnant ce changement, qui obligerait le quatrième navire de la classe de porte-avions Gerald R. Ford à abandonner le système électromagnétique de lancement d’avions (EMALS) utilisé sur les trois premiers navires. Ce changement de conception devrait coûter des centaines de millions de dollars aux contribuables.

Huntington Ingalls HII.N est le principal maître d’œuvre chargé de la construction des porte-avions de la classe Ford. Les actions de Huntington ont légèrement progressé lors des échanges après la clôture à New York.

En mars 2026, l’USS Gerald R. Ford, navire de tête de cette nouvelle classe de porte-avions, avait effectué 36 863 lancements via le système EMALS, selon des documents du Pentagone.

La modification de conception concernera le Doris Miller, quatrième navire de la classe Ford prévue. La pose de la quille du Doris Miller est prévue d’ici fin 2026, et la Marine prévoit sa livraison début 2034.

Trump a souvent critiqué le système de lancement électromagnétique de la Marine, le qualifiant de plus coûteux et moins efficace que les catapultes à vapeur.

“Ils ont dépensé des milliards de dollars de plus pour des catapultes électriques, et elles ne sont pas efficaces. Elles sont loin d’être aussi performantes, et trop complexes”, a déclaré Trump lors d’un sommet sur la défense en Pennsylvanie le mois dernier.

Lorsque la Marine a choisi l’EMALS en 2009, elle avait indiqué que ce système permettrait de réduire les coûts globaux sur l’ensemble du cycle de vie, nécessiterait moins d’entretien que les catapultes à vapeur et exercerait moins de contraintes mécaniques sur les avions embarqués. Ce système, également retenu par la Marine française , a connu des difficultés initiales mais a depuis effectué des milliers de lancements.

General Atomics, le fabricant de l’EMALS, a déclaré dans un communiqué que la décision de ne pas installer le système sur le Doris Miller méritait “un réexamen attentif”.

“La production étant achevée à près de 50 %, changer de cap à ce stade entraînerait des risques importants en termes de coûts, de calendrier et d’intégration”, a déclaré General Atomics.

La Marine a renvoyé les demandes de commentaires à la Maison Blanche.

La note signée par Trump ouvre également la voie, pour la première fois depuis des décennies, à la construction de navires de la Marine à l’étranger.

Les chantiers navals étrangers ayant réalisé des “investissements substantiels et durables” dans des chantiers navals américains “seront temporairement autorisés à construire jusqu’à deux navires dans leurs chantiers d’origine, qui seront livrés dans des délais très courts afin de combler les lacunes”, en complément des navires construits dans les chantiers navals américains.

Le constructeur naval australien Austal ASB.AX a annoncé mardi que le groupe Hanwha avait proposé de racheter ses activités américaines pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars, alors que le conglomérat sud-coréen cherche à se développer sur le marché américain de la défense.

La note de service de Trump chargeait également le secrétaire à la Défense de créer un cinquième chantier naval de la Marine afin d’accroître les capacités de réparation des sous-marins et des porte-avions.