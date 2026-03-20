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Trump approuve jusqu'à 10 GW de projets de centrales au gaz de NextEra au Texas
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NextEra Energy NEE.N a déclaré vendredi que le président américain Donald Trump avait approuvé le développement de jusqu'à 10 gigawatts de production d'électricité à partir de gaz naturel au Texas et en Pennsylvanie, dans le cadre d'un accord commercial plus large entre les États-Unis et le Japon.

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