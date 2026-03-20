Trump approuve jusqu'à 10 GW de projets de centrales au gaz de NextEra au Texas

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NextEra Energy NEE.N a déclaré vendredi que le président américain Donald Trump avait approuvé le développement de jusqu'à 10 gigawatts de production d'électricité à partir de gaz naturel au Texas et en Pennsylvanie, dans le cadre d'un accord commercial plus large entre les États-Unis et le Japon.