Trump appelle à la fin de l'obstruction parlementaire alors que le shutdown le plus long de l'histoire s'éternise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécrit tout au long de l'ouvrage avec des détails supplémentaires) par Jeff Mason et Gram Slattery

Le président américain Donald Trump a de nouveau appelé mercredi les sénateurs républicains à mettre fin à la règle de l'obstruction parlementaire pour tenter de mettre un terme à la fermeture du gouvernement qui est désormais la plus longue de l'histoire, une mesure qui briserait les normes de longue date du Sénat et permettrait à la majorité de faire adopter plus facilement des lois.

"Nous devons rouvrir le pays. Et la façon dont nous allons le faire cet après-midi est de mettre fin à l'obstruction parlementaire", a déclaré Donald Trump aux sénateurs, qui étaient réunis à la Maison Blanche pour un petit-déjeuner.

"Il est possible que vous ne le fassiez pas, et je me conformerai à vos souhaits. Vous êtes des gens très intelligents, vous êtes de bons amis, mais je pense que ce serait une énorme erreur", a déclaré Donald Trump. "Ce serait une erreur tragique. En fait, il est temps."

L'obstruction est une règle du Sénat qui exige l'accord de 60 de ses 100 membres pour l'adoption de la plupart des textes législatifs. Les républicains détiennent une majorité de 53-47 au Sénat et de 219-213 à la Chambre des représentants.

Alors que Donald Trump a déjà demandé la suppression de l'obstruction parlementaire, les législateurs républicains se sont montrés réticents, notamment parce que les démocrates cesseraient de respecter cette règle dès qu'ils obtiendraient la majorité.

Lors de la réunion de mercredi, Donald Trump a minimisé les craintes que les démocrates ne prennent le pouvoir. Il a fait valoir que si le Sénat supprimait l'obstruction, les républicains seraient en mesure de conserver le pouvoir en faisant adopter ce qu'il considère comme des lois populaires.

Donald Trump a expliqué aux sénateurs que la fermeture du gouvernement avait un impact sur le marché boursier, ainsi que sur les compagnies aériennes et les prestations alimentaires SNAP pour les Américains à faible revenu.

Il a attribué les pertes subies par les républicains lors des élections organisées mardi dans tout le pays en partie à la fermeture du gouvernement, qui, selon lui, n'a pas affecté les démocrates autant qu'il l'aurait souhaité.

La fermeture du gouvernement en est maintenant à son 36e jour, éclipsant le précédent record de 35 jours, établi pendant le premier mandat de Donald Trump (2017-2021).