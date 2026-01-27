Trump annonce relever à 25% les taxes douanières sur les produits sud-coréens

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il relevait à 25% les droits de douane imposés sur les importations en provenance de la Corée du Sud, dont les secteurs automobile et pharmaceutique, reprochant à Séoul de ne "pas être à la hauteur" des engagements pris dans le cadre de l'accord commercial scellé l'an dernier avec Washington.

Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump a opéré une refonte de la politique commerciale américaine, annonçant en avril dernier de vastes taxes douanières dites "réciproques" contre des dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Via son réseau social Truth, le président américain a reproché lundi au parlement sud-coréen de n'avoir pas promulgué l'accord commercial "historique" conclu par Washington et Séoul permettant à la Corée du Sud d'éviter ces droits de douane réciproques.

"C'est sa prérogative", a ajouté Donald Trump à propos du parlement sud-coréen. "Je relève par conséquent les droits de douane sur les automobiles, le bois d'oeuvre, les produits pharmaceutiques et tous les autres droits de douane réciproques de 15% à 25%", a-t-il écrit.

On ne sait pas dans l'immédiat quand la mesure sera effective.

Aucune notification officielle n'a été transmise par Washington à Séoul, a déclaré la présidence sud-coréenne.

Le ministère sud-coréen de l'Industrie a fait savoir pour sa part qu'une délégation se rendrait bientôt aux Etats-Unis pour s'entretenir avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.

Donald Trump a déjà menacé par le passé des alliés des Etats-Unis de relèvement des droits de douane, avant dans certains cas de revenir sur sa menace ou de différer sa décision.

Alors que Séoul s'affaire à la mise en oeuvre de l'accord commercial avec Washington annoncé l'an dernier, le ministère sud-coréen des Finances a déclaré plus tôt ce mois-ci que l'investissement de 350 milliards de dollars dans des secteurs stratégiques aux Etats-Unis, prévu par l'accord, ne serait probablement pas effectif au premier semestre 2026, citant la faiblesse du won sud-coréen.

L'accord commercial entre les deux alliés traditionnels prévoit notamment de plafonner à 15% les droits de douane américains prélevés sur le secteur automobile sud-coréen, soit un taux similaire à celui appliqué par les Etats-Unis aux constructeurs japonais.

(Kanishka Singh et Andrea Shalal à Washington, Joyce Lee à Séoul, avec la contribution d'Ismail Shakil, Bhargav Acharya et David Shepardson; version française Jean Terzian)