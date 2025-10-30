Trump annonce que les États-Unis réduiront à 10 % les droits de douane sur les produits chinois liés au fentanyl après des entretiens avec Xi

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis réduiraient leurs droits de douane sur les produits chinois imposés à titre de sanction pour la circulation du fentanyl à 10 % contre 20 %, après son sommet avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

Xi Jinping travaillera "très dur pour arrêter le flux" de fentanyl, a déclaré Donald Trump, et les droits de douane ont été réduits "parce que je crois qu'ils prennent vraiment des mesures énergiques."

Donald Trump a déclaré qu'un grand nombre de décisions avaient été prises lors de son sommet avec Xi Jinping, qu'il a qualifié de "réunion extraordinaire."

La Chine achètera "d'énormes quantités" de soja américain et d'autres produits agricoles "dès maintenant", et un accord d'un an sur les terres rares a été conclu et sera prolongé après un an, a déclaré Donald Trump.

"Ils ne vont pas imposer de contrôles sur les terres rares", a-t-il déclaré.

Donald Trump avait déclaré précédemment qu'il comptait réduire les droits de douane américains sur les produits chinois en échange de l'engagement de Pékin à réduire le flux de produits chimiques précurseurs pour la fabrication du fentanyl, un opioïde synthétique mortel qui est la principale cause de décès par overdose aux États-Unis.

Pékin a demandé la levée des droits de douane de 20 % liés au fentanyl, entre autres.

Donald Trump s'est adressé aux journalistes à bord d'Air Force One, qui quittait la Corée du Sud pour la dernière étape de son voyage en Asie.