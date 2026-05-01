Trump annonce qu'il va porter à 25 % les droits de douane sur les voitures en provenance de l'Union européenne

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* Trump invoque le non-respect de l'accord commercial par l'UE pour justifier la hausse des droits de douane

* Les responsables de l'UE critiquent cette décision qu'ils jugent arbitraire et mettent en garde contre une réponse ferme

* Un économiste appelle Bruxelles et Berlin à « faire enfin preuve de fermeté »

* Les actions de Ford, Stellantis et GM en baisse après l'annonce des droits de douane

(Ajout de la réaction de l'UE, d'un commentaire d'un groupe automobile étranger et de la mise à jour des cours des actions) par Gram Slattery, David Shepardson et Andrea Shalal

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il augmenterait la semaine prochaine les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l’Union européenne, les portant de 15 % (taux convenu précédemment) à 25 %, affirmant que l’Union n’avait pas respecté son accord commercial avec Washington.

Cette décision a suscité de vives critiques de la part des responsables politiques et des associations professionnelles européens, un économiste européen appelant Bruxelles et le gouvernement allemand à « faire enfin preuve de fermeté » et à imposer des droits de douane de rétorsion.

« Étant donné que l'Union européenne ne respecte pas notre accord commercial, sur lequel nous nous étions pleinement mis d'accord, j'augmenterai la semaine prochaine les droits de douane imposés à l'Union européenne sur les voitures et les camions entrant aux États-Unis », a écritTrump dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Il est parfaitement clair et convenu que, s’ils produisent des voitures et des camions dans des usines américaines, il n’y aura AUCUN DROIT DE DOUANE. »

Trump a déclaré aux journalistes que ces droits de douane plus élevés forceraient les constructeurs automobiles européens à délocaliser plus rapidement leur production aux États-Unis.

« Nous avons un accord commercial avec l’Union européenne. Ils ne le respectaient pas. J’ai donc augmenté les droits de douane sur les voitures et les camions à 25 %, ce qui représente des milliards de dollars pour les États-Unis, et cela les oblige à délocaliser leur production bien plus rapidement », a-t-il déclaré à la Maison Blanche.

La Commission européenne a rapidement rejeté l'affirmation de Trump selon laquelle Bruxelles ne respectait pas l'accord commercial conclu l'été dernier et a déclaré qu'elle garderait toutes ses options ouvertes pour protéger les intérêts de l'UE si Washington venait à enfreindre les termes de l'accord.

Trump a lancé cette annonce sur les droits de douane alors que les tensions s'intensifiaient entre les États-Unis et l'UE au sujet de la guerre en Iran et du refus des pays européens d'envoyer des navires de guerre pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Cette semaine, Trump a menacé de réduire les effectifs militaires américains en Allemagne, en Italie et en Espagne, après que le chancelier allemand Friedrich Merz eut déclaré que les États-Unis étaient « humiliés » par l'Iran dans les négociations visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Cette nouvelle a été annoncée le 1er mai, jour férié célébré dans toute l'Europe, et a coïncidé avec le lancement du nouvel accord commercial UE-Mercosur, l'un des nombreux pactes que Bruxelles a accélérés au cours de l'année écoulée pour aider à compenser les droits de douane et la volatilité imposés par Trump.

UNE MISE EN ŒUVRE LENTE

L'administration Trump a imposé l'année dernière des droits de douane de 25 % sur les importations mondiales de véhicules automobiles en vertu d'une loi commerciale relative à la sécurité nationale, mais a conclu un accord distinct avec l'UE en août pour ramener ces droits à 15 % nets, droits antérieurs compris.

En échange, l'UE a accepté de supprimer les droits de douane sur les produits industriels américains, y compris les automobiles, et d'accepter les normes américaines en matière de sécurité et d'émissions pour les véhicules. Ces droits de douane s'inscrivaient dans le cadre d'un accord plus large par lequel l'UE a accepté un taux de droits de douane américain de 15 % appliqué de manière quasi générale et a accepté de supprimer la plupart de ses propres droits de douane sur les produits américains. Cet accord était impopulaire en Europe, mais les dirigeants de l'UE ont fait valoir qu'il protégerait les entreprises contre de nouvelles hausses.

Cependant, sa mise en œuvre a été lente. Les législateurs de l'UE ont présenté en mars un projet de loi visant à mettre en œuvre les réductions tarifaires, mais le processus ne devrait pas être achevé avant juin, les gouvernements de l'UE et le Parlement européen négociant actuellement les textes définitifs.

« Le comportement du président Trump est inacceptable », a déclaré Bernd Lange, président de la commission du commerce international du Parlement européen, à Reuters après l'annonce surprise de ces droits de douane.

« Cette dernière initiative démontre à quel point la partie américaine est peu fiable. Nous avons déjà été témoins de ces attaques arbitraires de la part des États-Unis dans le cas du Groenland; ce n’est pas une façon de traiter des partenaires proches. Nous ne pouvons désormais que répondre avec la plus grande clarté et fermeté, en nous appuyant sur la force de notre position », a déclaré M. Lange.

Le président de l'association automobile allemande VDA, , a exhorté les deux parties à agir rapidement pour résoudre la situation, avertissant que la hausse des droits de douane entraînerait une forte augmentation des coûts.

« Le gouvernement allemand et la Commission européenne doivent enfin faire preuve de fermeté et tenir tête à Trump. C’est la seule façon d’empêcher une escalade continue », a convenu Marcel Fratzscher, président de l’institut économique DIW, appelant à des droits de douane de rétorsion et à la taxation des entreprises technologiques américaines.

Un responsable de l'administration Trump, invité à expliquer la décision de Trump, a déclaré: « L'UE n'a pas respecté l'accord sur l'automobile après huit mois. »

BAISSE DES ACTIONS DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Kelly Ann Shaw, conseillère commerciale de premier plan de Trump lors de son premier mandat et aujourd’hui associée du cabinet d’avocats Akin Gump Strauss Hauer & Feld, a déclaré que la rupture était inévitable compte tenu de la lenteur des progrès de l’UE dans la mise en œuvre de l’accord commercial conclu l’été dernier.

« Les États-Unis ont effectivement mis en œuvre l'accord de Turnberry dès le mois d'août, et près d'un an plus tard, nous n'avons toujours pas vu l'UE réduire un seul droit de douane », a-t-elle déclaré.

Mme Shaw a précisé que cette mesure avait une portée limitée et qu'il restait encore du temps à l'UE pour mettre en œuvre sa partie de l'accord et éviter la hausse des droits de douane américains.

Les actions de Ford Motor F.N ont chuté de 2,4 % à la Bourse de New York après l'annonce de Trump, tandis que celles de Stellantis STLA.N ont chuté de 3,3 % à la NYSE. Les actions de General Motors GM.N ont chuté de 1,5 %.

Les constructeurs automobiles ont fait savoir en privé à Trump qu'ils suspendraient tout changement majeur dans leur production jusqu'à ce qu'ils aient plus de visibilité sur l'avenir de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui fait actuellement l'objet d'une révision en profondeur.

Les constructeurs automobiles européens ont déjà des activités importantes aux États-Unis, et des expansions sont prévues. Mercedes-Benz a annoncé en mars qu'elle investirait 4 milliards de dollars dans une usine en Alabama d'ici 2030 et prévoyait un investissement total de 7 milliards de dollars dans ses activités américaines.

La société, qui délocalise la production de son SUV GLC de l'Allemagne vers l'Alabama, a annoncé en février que le bénéfice d'exploitation de son groupe avait été réduit de plus de moitié, passant à 5,8 milliards d'euros (6,9 milliards de dollars) en partie à cause de 1 milliard d'euros de coûts liés aux droits de douane.

Ryan Majerus, ancien haut responsable du département américain du Commerce et désormais associé du cabinet d'avocats King & Spalding, a déclaré que cette nouvelle menace tarifaire exacerberait les tensions avec Bruxelles, notamment au sujet de la guerre en Iran.

« Cela ne va pas être bien accueilli par l'UE, et je ne suis pas sûr que l'administration s'en soucie, car elle est incroyablement hostile à l'égard de l'UE », a déclaré M. Majerus.