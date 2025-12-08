Trump annonce qu'il signera cette semaine un décret sur le processus d'approbation de l'IA

Le président Donald Trump a déclaré lundi qu'il signerait cette semaine un décret relatif au processus d'approbation de l'intelligence artificielle afin d'éviter d'avoir des règles différentes dans chaque État américain.

"Il ne doit y avoir qu'un seul livre de règles si nous voulons continuer à jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je vais prendre un décret sur la règle unique cette semaine. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une entreprise obtienne 50 approbations chaque fois qu'elle veut faire quelque chose", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

M. Trump n'a pas fourni de détails sur le décret, mais Reuters a rapporté le mois dernier que le président américain envisageait un décret qui chercherait à écarter les lois des États sur l'IA par le biais de poursuites judiciaires et en retenant le financement fédéral.

OpenAI, le fabricant de ChatGPT, Google (Alphabet), Meta Platforms (Meta.O) et la société de capital-risque Andreessen Horowitz ont réclamé des normes nationales en matière d'IA au lieu d'une mosaïque de 50 lois nationales, estimant que ces dernières étouffent l'innovation.

Cette initiative risque de se heurter à la résistance des États, qui ont déjà mis en garde contre les "conséquences désastreuses" d'une absence de réglementation de la technologie.