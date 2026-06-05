Trump annonce qu'il rencontrera des entreprises spécialisées dans l'IA, peut-être dès la semaine prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu'il avait prévu une réunion avec des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle à la Maison Blanche, précisant que celle-ci pourrait avoir lieu "peut-être la semaine prochaine".
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