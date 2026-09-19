Trump annonce qu'il interdit l'accès à la Maison Blanche aux médias CNN, MS NOW et Politico

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(Mise à jour de l'article du 18 septembre avec la déclaration de MS NOW au paragraphe 13)

* Trump laisse entendre qu’il interdira également d’autres médias

* Ces mesures risquent de faire l'objet de recours constitutionnels

* Le Premier amendement protège la liberté d'expression et la liberté de la presse

par Jacob Bogage et David Shepardson

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il interdisait l’accès à la Maison Blanche à trois grands organes de presse – CNN, MS NOW et Politico – dans le cadre de sa dernière menace à l’encontre de la presse indépendante.

Cette décision va presque certainement faire l’objet de recours juridiques, car selon des experts en liberté d’expression, elle est en contradiction avec les garanties du Premier amendement de la Constitution américaine relatives à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a accusé ces médias de « diffuser des FAUSSES INFORMATIONS » et a déclaré qu’ils « ne devraient pas pouvoir écrire ou relater sans cesse des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu’ils couvrent l’actualité du président des États-Unis ». Trump a ajouté: « D’autres médias diffusant de fausses informations suivront. »

On a pu voir des représentants de ces trois médias travailler à la Maison Blanche vendredi après-midi, après la publication du message de Trump. La Maison Blanche les informait tous les trois qu’ils seraient bannis de l’enceinte de la Maison Blanche à compter de samedi, a rapporté Fox News, citant un haut responsable anonyme de la Maison Blanche.

Trump a déclaré qu’aucun incident spécifique n’avait motivé cette interdiction, expliquant aux journalistes dans le Bureau ovale: « Il s’agit simplement d’une accumulation d’articles au cours des dernières années. »

Trump a ajouté: « Je ne suis pas obligé de les laisser entrer chez moi, dans la maison du peuple. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il entendait par « d’autres

qui suivraient », Trump a cité le New York Times et le Washington Post, qu’il a qualifiés de « fake news ».

La portée de l’interdiction annoncée par Trump n’était pas immédiatement claire, et la légalité d’une telle mesure pourrait dépendre de son champ d’application.

Les tribunaux ont accordé aux présidents un large pouvoir discrétionnaire quant à l’accès sélectif à des événements tels que les réunions dans le Bureau ovale et les petits groupes de journalistes, tandis que des exclusions plus générales des installations de presse de la Maison Blanche accessibles au public ou des accréditations pourraient faire l’objet de contestations plus vives au titre du Premier amendement et des protections constitutionnelles relatives au respect des procédures légales.

La décision de Trump intervient quelques semaines avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, lors desquelles ses collègues républicains défendent des majorités fragiles au Congrès. Les sondages Reuters/Ipsos montrent que l’opinion publique se détourne des républicains , tandis que la cote de popularité de Trump se situe à un niveau proche de ses plus bas historiques, dans le contexte de la guerre contre l’Iran, profondément impopulaire, qu’il a déclenchée et qui a fait flamber les prix de l’énergie.

DES DÉCENNIES DE TRADITION

L’administration Trump a bouleversé des décennies de tradition dans les relations entre la Maison Blanche et la presse, en restreignant l’accès dont bénéficiaient de nombreux grands organes de presse auprès du président, tout en renforçant la présence de nouveaux médias considérés comme plus favorables à l’administration.

Dans un communiqué publié samedi, MS NOW a déclaré qu’elle continuerait à couvrir l’actualité de l’administration Trump et qu’elle comptait « prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre nos droits garantis par le Premier Amendement et le rôle essentiel du journalisme indépendant dans notre démocratie ».

Vendredi, CNN a déclaré qu’elle soutenait ses journalistes chargés de couvrir l’actualité de la Maison Blanche.

« La Constitution américaine nous donne le droit d’exercer ce travail de reportage sans entrave ni ingérence de la part du gouvernement », a déclaré CNN dans un communiqué. « Si l’interdiction brandie par le président Trump venait à être appliquée, cela constituerait une atteinte illégale à ce droit fondamental et protégé par la Constitution. »

Politico a publié sur X qu’il « continuerait à rendre compte de manière impartiale de cette Maison Blanche et des suivantes ».

« Nous défendrons vigoureusement nos droits garantis par le Premier Amendement contre toute tentative visant à les restreindre », a publié Politico vendredi.

« Il est difficile d’imaginer une violation plus flagrante du Premier Amendement que celle commise par Trump en interdisant l’accès à la Maison Blanche à des médias pour avoir critiqué le gouvernement », a déclaré Seth Stern, responsable du plaidoyer à la Freedom of the Press Foundation, dans un communiqué.

Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l’université de Columbia, a déclaré que le Premier amendement interdit au président de sanctionner des journalistes simplement parce qu’il n’apprécie pas leur couverture médiatique.

« Si le président Trump a l’intention d’exclure ces organes de presse du pool de presse de la Maison Blanche, son action est doublement inconstitutionnelle car le pool de presse est un “forum public” au sens du Premier Amendement, ce qui signifie que le président ne peut en exclure des journalistes en raison de leurs opinions », a déclaré Jaffer dans un communiqué.

HISTOIRE DE LA PRESSE À SENSATION

Trump s’est fait connaître en tant que promoteur immobilier new-yorkais, habile à amener les journaux à sensation de la ville à couvrir sa vie sociale, puis s’est forgé une image de personnalité de la télé-réalité avant de se lancer sérieusement dans la politique.

Depuis sa campagne victorieuse de 2016, Trump critique régulièrement la presse, et ses plaintes se sont intensifiées au cours de son second mandat. Il a à plusieurs reprises exhorté les chaînes de télévision à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui ont tourné en dérision ou critiqué sa personne ou son administration, appelant la Commission fédérale des communications à retirer leurs licences aux chaînes qui lui déplaisent.

Trump a intenté plusieurs poursuites judiciaires contre la presse, notamment contre le Wall Street Journal, le New York Times, la BBC et le Des Moines Register. Ces poursuites peuvent avoir un effet dissuasif. Ses poursuites en diffamation contre ABC et CBS ont abouti à des accords à l’amiable de 15 millions et 16 millions de dollars, respectivement.

Au cours de son premier mandat, l’administration Trump a cherché à révoquer ou à suspendre les accréditations du correspondant de Playboy, Brian Karem, et de Jim Acosta, de CNN, mais des juges fédéraux ont ordonné que leurs accréditations de presse à la Maison Blanche soient rétablies.

Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Trump a harcelé ouvertement les journalistes, en particulier ceux des chaînes de télévision américaines.

L'année dernière, il a également exclu l'Associated Press du pool habituel de journalistes couvrant ses déplacements, car l'agence de presse n'avait pas adopté le nom que Trump préfère donner au golfe du Mexique, qu'il a ordonné aux fonctionnaires de l'exécutif d'appeler «golfe d'Amérique».