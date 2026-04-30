Trump annonce la levée des droits de douane et restrictions sur les liens en matière de whisky entre l'Écosse et le Kentucky

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Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il allait supprimer les droits de douane et les restrictions liés à la capacité de l'Écosse à collaborer avec l'État du Kentucky dans le domaine du whisky et du bourbon.

“Les gens souhaitaient cela depuis longtemps, car il existait déjà un important commerce entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les fûts en bois utilisés”, a déclaré Trump dans un message publié sur Truth Social.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont signé un accord en 2025 autorisant Washington à imposer un droit de douane de base de 10% sur les importations de la plupart des produits britanniques.