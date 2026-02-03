Trump annonce la création d'une réserve de minéraux critiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige l'annonce de 11 pays pour le club commercial, et non pour la réserve de minéraux critiques, au paragraphe 4)

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi la création d'une réserve de minéraux critiques.

« Aujourd'hui, nous lançons ce qui sera connu sous le nom de "Projet Vault" afin de garantir que les entreprises et les travailleurs américains ne soient jamais pénalisés par une quelconque pénurie », a déclaré Donald Trump à la Maison Blanche.

L'initiative combinera 10 milliards de dollars de financement de la banque EXIM et 2 milliards de dollars du secteur privé, a précisé Donald Trump.

Le secrétaire américain à l'Intérieur, Doug Burgum, a déclaré que 11 autres pays seraient annoncés cette semaine pour le club commercial des minéraux critiques.