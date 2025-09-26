Trump annonce des droits de douane sur les poids-lourds, les médicaments brevetés

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant via son réseau social Truth que les Etats-Unis allaient mettre en place des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds et de 50% sur les armoires de cuisine.

Par ailleurs, des droits de douane de 30% vont être prélevés dès la semaine prochaine sur les meubles tapissés importés aux Etats-Unis, a dit le chef de la Maison blanche.

Il a présenté ces mesures comme destinées à protéger les producteurs américains de "la concurrence externe déloyale", estimant que les droits de douane sur les poids-lourds seraient profitables à des entreprises comme Peterbilt and Kenworth, propriété de Paccar PCAR.O , et Freightliner, détenu par Daimler Truck DTGGe.DE .

Depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump a entrepris une refonte de la politique commerciale de Washington, mettant en place nombre de droits de douane en citant des motifs de sécurité nationale.

C'est la raison qu'il a mise en avant jeudi pour justifier les nouvelles taxes douanières sur les armoires de cuisine, équipements pour salles de bain et certains meubles, dénonçant de vastes flux d'importations qui nuisent aux industriels américains.

Il y a une "inondation à grande échelle de ces produits (...)", a écrit Donald Trump, citant les risques de sécurité nationale pour la production aux Etats-Unis.

(David Shepardson; version française Jean Terzian)