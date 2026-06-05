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Trump affirme que son équipe va “examiner” la possibilité pour les États-Unis de prendre des participations dans des entreprises spécialisées dans l'IA
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire de la part des entreprises)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi aux journalistes que son équipe étudiait l'idée que les entreprises spécialisées dans l'IA accordent au public américain une participation dans leurs sociétés, ajoutant qu'il prévoyait d'organiser une réunion avec des dirigeants du secteur dès la semaine prochaine.

“Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, car cela s'apparente presque à un partenariat avec le public américain”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Nous allons examiner cette question.”

Ces commentaires interviennent au lendemain d’un article du site d’information numérique NOTUS indiquant que de hauts responsables américains avaient eu des discussions préliminaires avec des entreprises d’IA concernant la possibilité pour le gouvernement d’acquérir des parts dans leurs sociétés.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant cette réunion ni indiqué si les discussions porteraient sur la possibilité pour le gouvernement américain de prendre des participations dans ces entreprises.

Les géants de l'IA Anthropic, OpenAI, Google, Facebook et SpaceX n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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