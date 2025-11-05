Trump affirme que le shutdown a un impact sur le marché boursier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré à un groupe de sénateurs républicains à la Maison Blanche mercredi que la fermeture du gouvernement avait un impact sur le marché boursier, ainsi que sur les compagnies aériennes et les prestations alimentaires SNAP pour les Américains à faible revenu.

Au cours de ce petit-déjeuner, Donald Trump a de nouveau plaidé en faveur de la suppression de l'obstruction parlementaire, une mesure législative qui mettrait fin à des normes sénatoriales établies de longue date et permettrait à la majorité de faire adopter plus facilement des textes législatifs.