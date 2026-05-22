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Trump affirme que la hausse des marchés boursiers signifie que les investisseurs apprécient le nouveau président de la Fed, Warsh
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi, lors de la cérémonie d'investiture de Kevin Warsh, que la hausse des marchés boursiers signifiait que les investisseurs appréciaient le nouveau président de la Fed.

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