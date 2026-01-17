Trump affirme qu'il n'a jamais proposé le poste de président de la Fed à Dimon de JPMorgan

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il n'avait jamais proposé à Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan JPM.N , le poste de président de la Réserve fédérale, contredisant un rapport publié cette semaine, et a ajouté qu'il prévoyait de poursuivre la banque pour le traitement qu'elle lui avait réservé après l'attentat du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a dénoncé un article du Wall Street Journal selon lequel il aurait proposé le poste de président de la Réserve fédérale à M. Dimon. Il a également indiqué qu'il prévoyait de poursuivre JPMorgan au cours des deux prochaines semaines pour l'avoir prétendument "débancarisé".

Un porte-parole de JPMorgan n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

M. Dimon a rencontré M. Trump et d'autres responsables de la Maison-Blanche à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée. Le président a proposé de nommer M. Dimon lors de l'une de ces réunions, mais le patron de JPMorgan a pris cette offre pour une plaisanterie, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes informées de la discussion.

M. Dimon, l'une des personnalités les plus influentes de Wall Street, s'est prononcé contre certaines politiques de l'administration Trump.

En début de semaine, M. Dimon a exprimé son soutien

à l'indépendance de la Fed, quelques jours après que le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle sur l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat expire en mai.

M. Dimon et les principaux dirigeants de JPMorgan se sont également opposés à la proposition de l'administration Trump de plafonner à 10 % les taux d'intérêt des cartes de crédit, affirmant qu'elle aurait pour conséquence de priver des millions de ménages de l'accès au crédit.

Mercredi, M. Trump a laissé entendre dans une interview accordée à Reuters qu'il était enclin à nommer Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, ou Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, pour remplacer M. Powell.