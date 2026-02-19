Trump affirme avoir rencontré le directeur général de Novartis mercredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir rencontré Vas Narasimhan, le directeur général du fabricant suisse de médicaments Novartis

NOVN.S , à la Maison Blanche mercredi.

S'adressant aux travailleurs et au personnel d'une aciérie locale jeudi à Rome, en Géorgie, M. Trump a déclaré que M. Narasimhan lui avait dit pendant la réunion que son entreprise construisait 11 usines aux États-Unis à la suite des politiques tarifaires de M. Trump.