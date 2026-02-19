 Aller au contenu principal
Trump affirme avoir rencontré le directeur général de Novartis mercredi
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 22:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir rencontré Vas Narasimhan, le directeur général du fabricant suisse de médicaments Novartis

NOVN.S , à la Maison Blanche mercredi.

S'adressant aux travailleurs et au personnel d'une aciérie locale jeudi à Rome, en Géorgie, M. Trump a déclaré que M. Narasimhan lui avait dit pendant la réunion que son entreprise construisait 11 usines aux États-Unis à la suite des politiques tarifaires de M. Trump.

Valeurs associées

NOVARTIS
126,480 CHF Swiss EBS Stocks -0,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

