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Trump affirme avoir plaidé en faveur d'un accès élargi pour Visa lors de ses discussions avec la Chine
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 03:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré avoir abordé la question de la volonté de Visa d'accéder davantage au marché chinois des cartes de crédit lors de ses discussions avec les Chinois.

Donald Trump a fait ces commentaires lors d'une interview diffusée jeudi soir dans l'émission "Hannity" sur Fox News.

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