Trump affirme avoir plaidé en faveur d'un accès élargi pour Visa lors de ses discussions avec la Chine

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Le président Donald Trump a déclaré avoir abordé la question de la volonté de Visa d'accéder davantage au marché chinois des cartes de crédit lors de ses discussions avec les Chinois.

Donald Trump a fait ces commentaires lors d'une interview diffusée jeudi soir dans l'émission "Hannity" sur Fox News.