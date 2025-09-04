Trump abaisse les droits de douane sur les voitures japonaises de 27,5% à 15%

par Andrea Shalal, David Shepardson et Tamiyuki Kihara

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret abaissant les droits de douane sur les voitures japonaises de 27,5% à 15%, conformément à un accord annoncé en juillet.

La baisse des droits de douane sur les automobiles doit entrer en vigueur sept jours après la publication du décret. Une partie de l'allègement douanier est rétroactive au 7 août.

En vertu du décret, le Japon "travaille de manière accélérée à la mise en œuvre d'une augmentation de 75% des achats de riz américain (...) et des achats de produits agricoles américains, y compris le maïs, le soja, les engrais, le bioéthanol (notamment pour le carburant d'aviation durable)" et d'autres produits américains, pour un total de 8 milliards de dollars (6,83 milliards d'euros) par an.

Il indique également que le gouvernement japonais a accepté d'investir 550 milliards de dollars aux États-Unis dans des projets qui seront sélectionnés par le gouvernement américain.

(Reportage Tamiyuki Kihara, avec la contribution d'Andrea Shalal et David Shepardson, rédigé par Makiko Yamazaki ; version française Kate Entringer)