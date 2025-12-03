 Aller au contenu principal
Trump a rencontré le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, au sujet des contrôles à l'exportation, selon un journaliste de CBS News
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 20:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a rencontré mercredi le directeur général du géant des puces Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, pour discuter des contrôles à l'exportation, a indiqué un journaliste de CBS News dans un post sur X.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

