Trump a rencontré le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, au sujet des contrôles à l'exportation, selon un journaliste de CBS News

Le président américain Donald Trump a rencontré mercredi le directeur général du géant des puces Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, pour discuter des contrôles à l'exportation, a indiqué un journaliste de CBS News dans un post sur X.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.