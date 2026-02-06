Trump a proposé de débloquer le financement du tunnel de New York si l'aéroport de Dulles et la gare de New York Penn Station étaient rebaptisés à son nom, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

WASHINGTON, 6 février - Le président américain Donald Trump a proposé le mois dernier de ne plus bloquer le financement d'un projet clé de 16 milliards de dollars de tunnel sur le fleuve Hudson à New York en échange du soutien du sénateur démocrate Chuck Schumer au changement de nom de l'aéroport Washington Dulles et de la gare Penn de New York en l'honneur de Trump, a déclaré jeudi une source à Reuters. Punchbowl News a d'abord rapporté l'offre en citant quatre sources qui ont été rapidement rejetées par Schumer, qui a dit à la Maison Blanche qu'il n'avait pas le pouvoir de renommer les sites, a confirmé une source à Reuters. La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire et le bureau de Schumer s'est refusé à tout commentaire. Vendredi, un juge américain tiendra une audience sur la demande d'urgence de New York et du New Jersey pour forcer le rétablissement du financement du tunnel Gateway Hudson River, d'une valeur de 16 milliards de dollars, avant que la construction ne s'arrête vendredi et que 1 000 ouvriers du bâtiment ne perdent leur emploi. Trump a gelé le financement en octobre. La sénatrice démocrate de New York, Kirsten Gillibrand, a qualifié jeudi dernier la suggestion de Trump de "ridicule". Ces droits d'appellation ne sont pas négociables, pas plus que la dignité des New-Yorkais ... . Le président continue de faire passer son propre narcissisme avant les emplois syndicaux bien rémunérés que ce projet offre et l'impact économique extraordinaire que le tunnel Gateway apportera.

Le projet, qui a bénéficié d'un soutien fédéral d'environ 15 milliards de dollars sous la présidence de Joe Biden, implique la réparation d'un tunnel existant et la construction d'un nouveau tunnel pour la compagnie ferroviaire de passagers Amtrak et les lignes de banlieue de l'État entre le New Jersey et Manhattan, et est la pierre angulaire du transport ferroviaire entre New York et le New Jersey.

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a réagi à la proposition de Trump sur les réseaux sociaux en faisant une "contre-offre" dans laquelle la Trump Tower à Manhattan est rebaptisée "Hochul Tower". Trump a montré une prédilection pour les bâtiments ou les programmes qui portent son nom. Depuis qu'il a repris ses fonctions en janvier, le président républicain a apposé son nom sur des bâtiments importants de Washington, une future classe de navires de guerre de la Marine, un programme de visas pour les étrangers fortunés, un site web de médicaments sur ordonnance géré par le gouvernement et des comptes d'épargne fédéraux pour les enfants. En décembre, le conseil d'administration du John F. Kennedy Center for the Performing Arts, que Trump a rempli d'alliés lors d'une prise de contrôle du conseil, a ajouté le nom de Trump à l'institution.

Le nom de Trump a été ajouté en décembre au bâtiment de l'Institut des États-Unis pour la paix à Washington, quelques mois après que son administration se soit emparée de l'organisation à but non lucratif et l'ait pratiquement fermée.

En décembre, Trump s'est engagé à rénover l'aéroport international de Washington Dulles (Virginie), propriété du gouvernement fédéral, qui est une plaque tournante de la compagnie United Airlines et le principal aéroport international de la capitale américaine, le qualifiant de mauvaise installation.

Certains républicains ont déposé au Congrès un projet de loi visant à rebaptiser Dulles en l'honneur de Trump, et de nombreux responsables de compagnies aériennes ont déclaré à Reuters qu'ils pensaient que Trump souhaitait que l'aéroport soit rebaptisé en son honneur. L'aéroport porte actuellement le nom de John Foster Dulles, qui fut secrétaire d'État américain sous le président Dwight Eisenhower dans les années 1950.

En octobre, le Trésor américain a publié un projet de pièce d'un dollar à l'effigie du président Donald Trump pour commémorer les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis en 2026.