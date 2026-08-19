Trump a déclaré qu'il rencontrerait la semaine prochaine des personnalités de premier plan du secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il rencontrerait la semaine prochaine ce qu'il a qualifié de “grands noms de l'intelligence artificielle”.
“Nous avons une réunion la semaine prochaine avec les spécialistes de l'IA. Les meilleurs experts seront présents”, a déclaré M. Trump aux journalistes, sans donner plus de détails.
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