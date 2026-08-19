Trump a choisi Heidi Overton, conseillère à la Maison Blanche, pour diriger la FDA, selon une source

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Le président américain Donald Trump a choisi Heidi Overton, conseillère politique à la Maison Blanche, pour diriger la Food and Drug Administration (FDA), a déclaré mardi une source proche du dossier, plusieurs mois après la démission de l'ancien directeur Marty Makary.

Si sa nomination est approuvée par le Sénat, Mme Overton prendra la tête d’une FDA qui a perdu plus de 3 000 collaborateurs, dont des chefs de division, au cours de l’année écoulée, et qui subit des pressions pour rétablir la confiance au sein des milieux industriels et des associations de santé publique, alors que certains s’inquiètent de voir l’organisme de régulation devenir trop politisé.

La Maison Blanche, la FDA et Mme Overton n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Mme Overton, médecin de formation, est actuellement directrice adjointe du Conseil de la politique intérieure de la Maison Blanche et a précédemment travaillé à l’America First Policy Institute, un groupe de réflexion conservateur.

Elle a obtenu son diplôme de médecine à l’université du Nouveau-Mexique, a suivi une formation en chirurgie générale à Johns Hopkins et a suivi une formation en recherche clinique à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

La semaine dernière, Mme Overton a participé à un événement à la Maison Blanche au cours duquel Donald Trump a annoncé un décret prévoyant la réduction du calendrier vaccinal des enfants et la scission du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole en trois injections distinctes, ce qui pourrait prendre des années aux laboratoires pharmaceutiques pour y parvenir.

Mme Overton figurait parmi les trois candidats , aux côtés de l'oncologue Jeffrey Vacirca et du responsable de la santé au Pentagone Stephen Ferrara, sur lesquels l'administration s'était concentrée en vue de la nomination par Trump au poste de commissaire de la FDA, comme l'avait rapporté Reuters précédemment.

Kyle Diamantas dirige l'agence en tant que directeur par intérim depuis mai, date à laquelle Makary a démissionné après 13 mois de fonction, suite à des désaccords avec des hauts responsables de la Maison Blanche et des conseillers en matière de santé, et après avoir fait l'objet d'une attention particulière en raison d'une série de décisions controversées prises par l'agence.

Makary a essuyé des critiques pour sa gestion de la réintroduction des cigarettes électroniques aromatisées sur le marché américain, pour le blocage de l’examen d’une pilule abortive et pour ses désaccords publics avec des laboratoires pharmaceutiques tels que Replimune REPL.O , Sarepta SRPT.O et Moderna MRNA.O concernant l’évaluation de médicaments et de vaccins susceptibles de sauver des vies.

Depuis que M. Diamantas a pris la direction par intérim de l’agence, la FDA a fait marche arrière ou rouvert la voie réglementaire pour des traitements contre des maladies rares développés par Regenxbio RGNX.O , uniQure UQ1.F et Replimune REPL.O .

Elle a également mis en place des mesures visant à accélérer la recherche sur les médicaments en mettant en relation les promoteurs avec des instituts de recherche qualifiés afin de réduire le délai entre l’identification d’un médicament et les premiers essais chez l’homme.

Avant le départ de Makary, le chef de la division des produits biologiques de la FDA, Vinay Prasad, avait quitté ses fonctions en avril au milieu d’une polémique concernant des révisions d’essais cliniques sur des vaccins et des rejets de médicaments destinés au traitement de maladies rares.

C’est Bloomberg News qui a été le premier à annoncer que Trump avait choisi Overton pour diriger la FDA.