"Trump a 66% de chances de l'emporter au collège électoral" (Pictet AM)

(AOF) - Alors que les enjeux politiques sont nombreux avant le second tour des élections législatives anticipées en France le 7 juillet, Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM considère qu'un regain de volatilité n'est pas à exclure sur les actifs français dans les jours à venir. " Mais nous n'envisageons pas de panique et encore moins une crise de la dette. Le pire n'est jamais certain", appuie-t-il.

Au sujet des élections générales outre-Manche programmées le 4 juillet, Christopher Dembik développe : "Sans surprise, le parti travailliste devrait obtenir la majorité. Le Premier ministre conservateur sortant devrait perdre dans sa propre circonscription – une première dans l'histoire britannique.

Sur l'élection présidentielle américaine du mois de novembre : "Nate Silver, l'un des meilleurs prévisionnistes de l'élection américaine, a publié sa première estimation pour le scrutin. En l'état actuel des forces, Trump a 66% de chances de l'emporter au collège électoral. Évidemment, beaucoup de choses peuvent survenir d'ici novembre".