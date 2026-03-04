Truist signale une augmentation des prêts non productifs chez FS KKR Capital et réduit l'objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Truist Securities réduit l'objectif de cours de la société de développement commercial FS KKR Capital Corp

FSK.N à 11 $ contre 17 $

** Le nouveau PT reflète encore une hausse de 0,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage abaisse également son estimation du revenu net d'investissement par action (NII) pour 2026 à 2,94 $, contre 3 $; elle indique que la forte réduction du NII en 2026 reflète l'augmentation des prêts non productifs et des frais d'intérêt plus élevés

** "Notre multiple cible reflète une forte décote par rapport aux pairs des BDC, conformément aux niveaux de négociation récents, et nous pensons que les actions seront mises à l'épreuve tant que la société s'efforcera de résoudre le problème de ses prêts non productifs récemment élevés", a déclaré Truist.

** Le mois dernier, la société a également réduit son dividende de 70 cents à 48 cents au 4ème trimestre par rapport au 3ème trimestre

** L'un des 11 analystes considère l'action comme "strong buy" et dix comme "hold"; leur PT médian est de $15 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, FSK a baissé de 26% depuis le début de l'année