Truist Securities relève sa recommandation pour Bank of New York Mellon Corporation à "acheter"

7 janvier - ** Truist Securities fait passer Bank of New York Mellon Corporation BK.N de "hold" à "buy" (acheter)

** La société de courtage estime que BK a consolidé son nouveau statut de principal acteur de création de valeur parmi les sociétés fiduciaires

** Malgré le succès à ce jour des modèles opérationnels commerciaux et de plateforme de BK, nous pensons qu'il y a encore de la marge, dit la société de courtage

** A plus long terme, l'environnement fiscal devrait être séculairement favorable aux marchés à revenu fixe, où BK a une exposition surdimensionnée par le biais de la conservation et d'autres activités, selon la société de courtage

** La société de courtage augmente également son objectif de cours à 134 $, contre 119 $, soit une hausse de 10,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 11 des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure" et 7 comme "conservée"; l'objectif de cours médian est de 127,50 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, BK a augmenté de 54,7 % au cours des 12 derniers mois