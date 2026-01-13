Truist Securities relève l'objectif de cours d'Amphenol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du fabricant de matériel électronique Amphenol APH.N ont augmenté de 1% à 146,60 dollars

** Truist Securities relève l'objectif de cours pour APH de 180 $ à 182 $, ce qui implique une hausse de 25,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Truist Securities estime que l'acquisition par APH de l'activité Connectivity and Cable Solutions (CCS) de CommScope COMM.O permettra d'augmenter les ventes de la société de 17 %

** CCS ajoute un important portefeuille d'interconnexions en fibre optique pour les marchés finaux IT, datacom et industriels d'APH

** La société de courtage s'attend à ce que l'accord sur CCS augmente les bénéfices de ~4 % en 2026 et de ~16 % dans environ deux ans après la clôture, car APH améliore la rentabilité de CCS et rembourse sa dette

** 16 des 21 sociétés de courtage couvrant l'action recommandent une note d'achat ou supérieure, les autres "conserver"; l'action a un objectif médian de 155 $ - données compilées par LSEG

** APH a augmenté de 94,6 % en 2025