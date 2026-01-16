Truist Securities déclasse Penumbra après l'acquisition de Boston Scientific pour 14,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 janvier - ** Truist Securities rétrograde le fabricant d'équipements médicaux Penumbra PEN.N de "acheter" à "conserver" ** Boston Scientific BSX.N a déclaré jeudi qu'il achèterait PEN dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,5 milliards de dollars
** Nous ne voyons pas d'obstacles majeurs à la conclusion de cette transaction et pensons qu'il sera difficile de surenchérir sur BSX, compte tenu de la parfaite adéquation stratégique, déclare la société de courtage.
** 11 des 19 courtiers évaluent le titre à "acheter" et 8 à "conserver"; leur prévision médiane est de 370 $
** En incluant le mouvement de la séance, le PEN a augmenté de 34% au cours des 12 derniers mois
