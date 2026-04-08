Truist relève le PT de Gilead sur la base de prévisions de résultats en ligne pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Truist Securities augmente le PT sur le fabricant de médicaments Gilead Sciences GILD.O à 155$ de 152$, et maintient la note à "acheter"

** Le nouveau PT représente une hausse de 11,7% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Truist s'attend à ce que les résultats du premier trimestre soient globalement en ligne avec les estimations de Wall Street

** Truist s'attend à des revenus de 6,94 milliards de dollars par rapport au consensus des analystes de 6,91 milliards de dollars et à un bénéfice par action non GAAP de 1,84 $ par rapport au consensus de 1,90 $

** Estimation des ventes de Biktarvy, un médicament contre le VIH, à 3,30 milliards de dollars au 1er trimestre, contre 3,34 milliards de dollars attendus par les analystes; ventes de Yeztugo, un médicament pour la prévention de la transmission du VIH, à 167 millions de dollars, contre 151 millions de dollars attendus

** Commentaires attendus au 1er trimestre sur la stratégie de lancement de Yeztugo et l'accès des payeurs aux États-Unis et dans l'UE

** Surveiller les mises à jour sur les préparatifs de lancement du traitement du cancer du sang anito-cel avant la date de la PDUFA du 23 décembre

** On s'attend à une discussion sur les récentes fusions-acquisitions , y compris Ouro et Tubulis , et sur d'autres moteurs de croissance à court terme tels que Livdelzi, dans un contexte d'évolution de la concurrence dans le domaine des maladies du foie

** 26 des 33 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver"; leur PT médian est de 160,5 $, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 13,1 % depuis le début de l'année