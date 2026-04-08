Truist relève l'objectif de cours (PT) d'Amgen en raison d'un résultat supérieur aux attentes au premier trimestre et de l'accent mis sur l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Le courtier Truist Securities relève l'objectif de cours (PT) du fabricant de médicaments Amgen AMGN.O à 325 $, soit une baisse de 4,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action, contre 319 $; il maintient la note "hold" avant les résultats du 1er trimestre

** Il s'attend à un léger dépassement des prévisions de revenus et de BPA pour le premier trimestre; les perspectives de revenus s'élèvent à 9,18 milliards de dollars, contre 8,58 milliards de dollars pour le consensus, et le BPA non GAAP à 5,24 dollars, contre 4,77 dollars.

** "Lors de la publication du BPA du premier trimestre, nous nous attendons à un intérêt continu pour MariTide et la vaste stratégie d'Amgen en matière d'obésité en vue d'un lancement potentiel en 2027", selon Truist.

** Le groupe s'attend à une discussion au premier trimestre sur le médicament auto-immun Uplizna, à des mises à jour sur le pipeline des maladies rares et à des commentaires sur d'éventuelles fusions-acquisitions

** Il relève les perspectives de pénétration pour le médicament contre la goutte Krystexxa grâce à la protection du brevet jusqu'en 2040

** 16 des 37 analystes notent "acheter" ou plus, 18 "conserver", 3 "vendre"; PT médian 351,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 3,9 % depuis le début de l'année