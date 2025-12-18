 Aller au contenu principal
Truist relève l'objectif de cours de JPMorgan Chase
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Truist Securities augmente l'objectif de cours pour la plus grande banque américaine JPMorgan Chase

JPM.N de 319 $ à 330 $, soit une hausse de 4,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite l'amélioration des prévisions de pertes sur cartes et un rythme plus élevé de rachats d'actions

** Maintient ses estimations de BPA pour 2026 et 2027 à 20,75 $ et 22,80 $ après avoir mis à jour son modèle

** Truist réduit les perspectives de revenus nets avant provision de 1% à 2% en augmentant les prévisions de dépenses pour 2026 et 2027, en partie compensées par une meilleure croissance des frais

** 16 des 26 sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou un "fort achat", 8 comme un "maintien" et 2 comme une "vente" ou une "forte vente"; l'objectif de cours médian est de 330,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, JPM a augmenté de 31,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
314,540 USD NYSE -0,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

