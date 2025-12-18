Truist relève l'objectif de cours de JPMorgan Chase

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Truist Securities augmente l'objectif de cours pour la plus grande banque américaine JPMorgan Chase

JPM.N de 319 $ à 330 $, soit une hausse de 4,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite l'amélioration des prévisions de pertes sur cartes et un rythme plus élevé de rachats d'actions

** Maintient ses estimations de BPA pour 2026 et 2027 à 20,75 $ et 22,80 $ après avoir mis à jour son modèle

** Truist réduit les perspectives de revenus nets avant provision de 1% à 2% en augmentant les prévisions de dépenses pour 2026 et 2027, en partie compensées par une meilleure croissance des frais

** 16 des 26 sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou un "fort achat", 8 comme un "maintien" et 2 comme une "vente" ou une "forte vente"; l'objectif de cours médian est de 330,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, JPM a augmenté de 31,9 % depuis le début de l'année